Roma, Fascia Verde verso lo slittamento: proroga sempre più vicina per i varchi Ztl

La questione della Ztl Fascia Verde di Roma continua a essere al centro delle discussioni politiche e sociali, mentre l’attesa per una proroga sembra ormai inevitabile.

Mercoledì 18 settembre, il gruppo del Partito Democratico si è riunito in Campidoglio per affrontare un tema particolarmente spinoso: l’attivazione dei nuovi varchi della Ztl, che escluderebbero i veicoli più inquinanti da ampie porzioni della capitale.

Al momento, l’accensione dei varchi è prevista per il 1° novembre 2024, ma sembra chiaro che la data verrà posticipata. Resta solo da capire fino a quando.

Quali auto potranno ancora circolare?

Al momento, l’unica certezza è che le auto diesel Euro 4 e benzina Euro 3 continueranno a poter circolare. Tuttavia, l’incontro tra i consiglieri del PD non ha portato a decisioni definitive.

Troppe questioni restano ancora irrisolte, prima fra tutte quella del Move-In, il sistema di monitoraggio per i veicoli soggetti a limitazioni della circolazione. Questo progetto, che avrebbe dovuto fare passi avanti, resta invece bloccato in una situazione di stallo.

Il caos informativo e la richiesta di chiarezza:

Nel frattempo, i cittadini si trovano in una sorta di limbo. Molti concessionari stanno pubblicizzando la vendita di auto specificando che non saranno soggette ai futuri divieti della Ztl, mentre i romani restano confusi su cosa accadrà realmente e quando.

Proprio per questo motivo, il presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, ha chiesto al Campidoglio di avviare una campagna informativa che spieghi chiaramente la situazione e il perché di questi provvedimenti. Si tratta di un passo necessario, considerando che l’argomento è fonte di grande confusione.

Il ruolo del Piano di risanamento dell’aria del 2019:

Molte delle critiche attuali sulla nuova Ztl sono state rivolte al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, accusato di voler introdurre norme troppo restrittive per la circolazione.

Tuttavia, è importante ricordare che queste misure sono figlie del Piano di risanamento della qualità dell’aria regionale, varato nel 2019 dall’allora assessora Roberta Lombardi. I dati raccolti a quel tempo hanno spinto Roma a creare regole più stringenti per il traffico, e adesso si sta cercando di chiarire, attraverso una futura campagna comunicativa, che la Fascia Verde è una risposta diretta a quelle indicazioni regionali.

La Regione Lazio tra proroghe e modifiche al piano:

Nonostante le pressioni, il centrodestra della Regione Lazio continua a chiedere al Campidoglio di fare marcia indietro sui divieti. Lo stesso presidente della Regione, Francesco Rocca, ha più volte sottolineato che i dati sulla qualità dell’aria sono migliorati dal 2019. Tuttavia, manca ancora un provvedimento del Governo che consenta alla Regione di aggiornare il Piano della qualità dell’aria.

Questo aggiornamento è necessario, anche perché l’Italia è sotto la lente d’ingrandimento dell’Europa a causa delle ripetute violazioni dei limiti di concentrazione delle particelle PM10.

Le multe imposte dall’UE, che colpiscono zone come il Lazio, vengono inizialmente pagate dallo Stato, il quale poi si rifà sugli enti territoriali responsabili, in questo caso la Regione Lazio.

La pressione del tempo e l’investimento del Campidoglio:

A pochi mesi dal 1° novembre, la situazione diventa sempre più tesa. Il Campidoglio e la Regione Lazio restano in costante dialogo per evitare che la città si trovi bloccata in un’impasse insostenibile.

Da un lato, Roma ha investito ben 12,2 milioni di euro per l’installazione dei nuovi varchi della Ztl, una somma che non può essere semplicemente “gettata dalla finestra”. Dall’altro, resta da stabilire quali saranno le effettive limitazioni per gli automobilisti romani e, soprattutto, quando entreranno in vigore.

Mentre i consiglieri di destra chiedono una marcia indietro e i cittadini restano in attesa di chiarimenti, la Ztl Fascia Verde resta un tema incandescente che toccherà profondamente il tessuto sociale e urbanistico di Roma. Una proroga sembra inevitabile, ma resta da vedere fino a quando il Campidoglio potrà permettersi di rimandare l’inevitabile.

