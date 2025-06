Roma, Gualtieri incontra commissario Ue Tzitzikostas su sostegno a strategie turismo

Si è svolto oggi in Campidoglio un incontro tra il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Commissario europeo Apostolos Tzitzikostas, alla presenza dell’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e di una delegazione della Commissione Europea.

Al centro del confronto, le sfide e le prospettive di Roma sul fronte della mobilità sostenibile e dello sviluppo turistico, con particolare attenzione al contributo che la Capitale può offrire alla definizione di una strategia europea per il turismo.

L’incontro si inserisce in un percorso di dialogo e cooperazione volto a rafforzare il sostegno dell’Unione Europea ai progetti messi in campo dall’Amministrazione capitolina.

