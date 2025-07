Roma, inaugurato il nuovo collegamento A1-Tor Vergata: un ponte verso il Giubileo dei giovani

È stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo collegamento Autostrada A1 – Compendio Tor Vergata, l’opera realizzata nell’ambito degli interventi giubilari e in vista dell’importante appuntamento dedicato ai giovani che si terrà dal 28 luglio al 3 agosto.

Questa mattina erano presenti il Sindaco di Roma e Commissario straordinario del Governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri; il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini; l’Arcivescovo e Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella; l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme; e il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

Il ponte, l’opera principale dell’intervento, ha una luce di 83 metri e collega i Municipi VI e VII e riqualifica l’area della Città dello Sport di Tor Vergata, migliorando la viabilità di zona e l’accesso al Policlinico e all’Università. Sono state prolungate le due complanari lungo la A1 con cinque rampe di collegamento e sono state costruite due nuove rotatorie.

L’intervento eseguito da Anas, in qualità di soggetto attuatore del Commissario straordinario del Governo per il Giubileo, ha previsto un investimento di 28,4 milioni di euro.

