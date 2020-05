Roma, IV Municipio: “Con defenestrazione Della Casa fine governo 5 Stelle”

«La caduta della Raggi è verticale. Lo scioglimento del IV municipio altro non è che la fine prematura, e scontata, di tutta la consiliatura a 5 stelle.

La defenestrazione di oggi 13 maggio 2020 è destinata a rafforzare un vuoto di governo che insieme ai già tanti, troppi, municipi in crisi sancirà la conclusione dell’era Raggi. Una parentesi amministrativa, quella a cui abbiamo assistito tutti, dolorosa e devastante per Roma, subita e pagata a caro prezzo dall’intera cittadinanza.

Ora occorre attivarsi con immediatezza per ricostruire lo scempio lasciato da chi, per cinque anni, con arroganza e senza programmazione, si è vantato di governare la città. Le macerie sono sotto gli occhi di tutti, così come l’assenza e l’inadeguatezza di un governo Pd-5 stelle che tuttora brancola nel buio.

Preso coscienza della cosa, è arrivato per noi il momento di farci avanti, e per i cittadini quello di non sbagliare più le scelte».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale.