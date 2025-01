Roma lancia “Rimuovere gli Ostacoli”: un ponte verso l’inclusione per studenti con background migratorio

È onine l’avviso pubblico “Rimuovere gli Ostacoli”, rivolto agli Istituti Comprensivi e ai CPIA di Roma Capitale per realizzare interventi d’inclusione a favore di studenti e studentesse con background migratorio.

Un milione e duecento mila euro, tra fondi europei PN metro e fondi comunali, sono le risorse messe in campo per progetti biennali su 5 linee di intervento: servizio di mediazione linguistico-culturale diretto agli studenti e alle studentesse stranieri/e neoarrivati/e e con background migratorio, alle loro famiglie e ai docenti; laboratori linguistici per l’alfabetizzazione in italiano L2, rivolti agli studenti e alle studentesse, nonché alle loro famiglie; interventi di supporto scolastico; interventi nei gruppi classe finalizzati a creare un clima di accoglienza; orientamento e accompagnamento per le famiglie ai servizi del territorio.

Una scelta che Roma Capitale fa alla luce dei dati relativi alla presenza di alunni e alunne stranieri nelle scuole: sono infatti il 13,6% i bambini con cittadinanza non italiana dall’infanzia alle medie, per un totale di circa 237mila (annuario statistico di Roma Capitale 2024) con importanti differenziazioni tra i 15 Municipi.

Dati che si intersecano con quelli nazionali, secondo cui (ministero dell’Istruzione e del merito 2025) nell’anno scolastico 2024/2025, a fronte di un totale di studenti e studentesse pari a circa 7 milioni, il numero di studenti/esse con cittadinanza non italiana nelle scuole del Paese è stimato essere 864.425, vale a dire il 9,2% del totale.

A questo va aggiunto il dato della dispersione scolastica che se presenta una media generale negli ultimi anni dell’11,3%, fra gli alunni con cittadinanza straniera si attesta al 36,5%, cioè tre volte tanto.

“Con Rimuovere gli Ostacoli rispondiamo a un bisogno reale, che abbiamo intercettato con un costante confronto con le scuole e le realtà territoriali. Dopo il successo dello scorso anno, quindi, non solo confermiamo la misura, ma la rafforziamo sia in termini di risorse messe in campo sia in termini di programmazione. Abbiamo infatti raddoppiato lo sforzo economico e progettato gli interventi su un biennio.

Questo significa dare maggiore continuità alle scuole per pianificare un percorso di inclusione dei ragazzi e delle ragazze con background migratorio. E’ un avviso concepito proprio così: senza competizione, ma come strumento concreto per far fronte a quello che, spesso troppo sole, sono chiamate ad affrontare sul piano dell’inclusione” ha dichiarato l’assessora alla scuola, formazione e lavoro, Claudia Pratelli.

“Questa amministrazione sta lavorando molto seriamente fin dall’insediamento per ampliare i servizi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’idea che più opportunità e più eguaglianza costruiscano anche una società più giusta e più sicura. Questo avviso, ormai alla sua seconda edizione, è un altro importante tassello di questo lavoro: si tratta di un progetto a cui teniamo molto e su cui abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Assessorato.

Un lavoro che è stato costruito con il metodo dell’ascolto e del confronto, in particolare con le scuole, con la rete scuole migranti e con le associazioni. Il successo dipende anche da questo” ha poi aggiunto la presidente della commissione scuola, Carla Fermariello.

