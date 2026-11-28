Partiranno prima delle festività natalizie, salvo imprevisti, e dovrebbero concludersi entro la metà di gennaio i lavori sulla fognatura di via Antonio Labranca a La Giustiniana, nel Municipio XV di Roma.

A renderlo noto sono il presidente del Municipio, Daniele Torquati, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, precisando che dopo l’approvazione del preventivo di Acea Ato 2 da parte del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale è stato già effettuato l’ordine del materiale necessario, la cui consegna è prevista entro il 10 dicembre; l’intervento includerà anche la sistemazione di due pozzetti e il ripristino delle aree interessate.

Le condotte private nel sottosuolo e la mappatura annunciata dal Municipio XV

La nota ricostruisce una vicenda aperta già prima del 2021 e peggiorata nel corso del 2025, rallentata dalla presenza sotto la sede stradale di numerose condotte, anche di proprietà privata, mai prese in carico: in particolare, la tubatura lesionata sarebbe stata realizzata dal vecchio consorzio Giustinianella senza mai essere consegnata ufficialmente a Roma Capitale, pur risultando allacciate ad essa anche alcune utenze di via Giulio Galli.

Nonostante queste criticità, il Campidoglio si è assunto la responsabilità di intervenire su 150 metri di condotta tra via Cassia e i civici 22-24 di via Antonio Labranca, mentre il Municipio XV ha annunciato che promuoverà una mappatura completa di tutti i sottoservizi e delle condutture presenti nel sottosuolo, comprese quelle private, per disporre di un quadro aggiornato ed evitare il ripetersi di analoghe situazioni.

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