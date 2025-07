Roma, l’Unione Inquilini denuncia: “Ater invia diffide ingiuste, anche a persone decedute”

Da settimane, numerosi assegnatari di case popolari nei comuni dell’area metropolitana di Roma stanno ricevendo lettere di diffida da parte dell’Ater della Provincia di Roma.

A denunciarlo è l’Unione Inquilini, che parla di gravi errori nei documenti inviati, con richieste di pagamento ritenute infondate e in alcuni casi indirizzate addirittura a persone decedute da oltre vent’anni.

Il segretario nazionale Walter De Cesaris e la referente territoriale per Ostia e Fiumicino, Emanuela Isopo, sottolineano la preoccupazione crescente tra gli inquilini, aggravata dall’assenza di comunicazione e trasparenza da parte dell’ente.

Dura la critica anche nei confronti del direttore generale di Ater, Remo Pisani, accusato di aver ignorato i problemi strutturali del patrimonio pubblico, convocando il sindacato solo in occasione del censimento anagrafico-reddituale, senza mai affrontare i temi centrali di manutenzione, riqualificazione ed efficientamento energetico.

Unione Inquilini chiede ora l’immediata sospensione delle diffide, la convocazione urgente del comitato inquilini e l’avvio di un piano strutturale di interventi sull’edilizia residenziale pubblica.

“Non accetteremo che gli inquilini siano ancora una volta usati come capro espiatorio per l’inefficienza dell’ente – concludono –. Servono trasparenza, rispetto e partecipazione”.

