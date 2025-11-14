Roma, meno segnalazioni e più differenziata: presentati i nuovi dati di “AMA Trends”

La fotografia scattata da AMA Trends, il report mensile elaborato grazie al sistema di monitoraggio U.C.R.O.N.I.A., racconta una Capitale che sta lentamente ma costantemente migliorando nella gestione dei rifiuti. E i numeri di ottobre parlano chiaro.

Rispetto allo stesso mese del 2024, le segnalazioni dei romani scendono del 13%: un dato che riguarda soprattutto tre ambiti critici storici della città:

interventi di spazzamento

cassonetti pieni

rifiuti abbandonati su strada

Un segno – spiegano da AMA – del miglioramento nel coordinamento quotidiano delle squadre sul territorio e della programmazione degli interventi, oggi più mirata e basata su un monitoraggio costante dei flussi.

Nello stesso periodo, la quantità totale di rifiuti trattati scende dell’1,88%, mentre la raccolta differenziata continua a salire, registrando un aumento di mezzo punto percentuale (+0,5%) rispetto a ottobre 2024.

Piccoli passi, ma significativi, verso una città più ordinata e un sistema di gestione sempre più efficiente.

La novità più interessante arriva però dalle strade della città: 60 cestoni smart, installati in diversi quartieri, che inaugurano una nuova fase della raccolta “intelligente”.

I nuovi cestoni sono dotati di:

sensori di riempimento, per capire in tempo reale quando è necessario svuotarli

geolocalizzazione, per ottimizzare i percorsi dei mezzi

controllo di temperatura e umidità, utile a prevenire cattivi odori e situazioni di rischio

sensore di inclinazione, che segnala ribaltamenti o manomissioni

raccolta dati sui rifiuti conferiti, per studiare le abitudini dei cittadini

Una sperimentazione di sei mesi che potrebbe rivoluzionare il sistema: meno passaggi inutili, interventi più tempestivi, costi ottimizzati e una città più pulita.

Se i risultati confermeranno le aspettative, AMA punta a estendere progressivamente questo modello ad altre aree della città.

Una sfida ambiziosa per una Capitale che cerca, passo dopo passo, di modernizzare il proprio sistema di igiene urbana.

