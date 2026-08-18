Roma Nord. Coltello, minacce e pochi contanti: tre rapine in cinque giorni, 38enne nei guai

L’ora insolita, le 5 del mattino, la lama di un coltello spianata e l’ennesimo blitz ai danni di un esercizio commerciale di quartiere.

Un copione purtroppo già visto nella zona nord della Capitale, che questa volta si è concluso con le manette ai polsi di un 38enne romano, pregiudicato, accusato di rapina aggravata.

L’uomo si è introdotto all’interno di un minimarket in via Vibio Mariano, minacciando il gestore — un cittadino bengalese di 52 anni — per farsi consegnare una bottiglia di superalcolico e i 50 euro presenti in cassa.

L’allarme immediato ha permesso ai Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone di intervenire sul posto a tempo di record, bloccando il rapinatore prima che potesse far sparire le proprie tracce.

I successivi approfondimenti investigativi condotti dai militari dell’Arma hanno spalancato un quadro ben più ampio

. Raccolti riscontri ed elementi probatori, gli inquirenti sono riusciti ad addebitare al 38enne altri due colpi del tutto analoghi messi a segno pochi giorni prima:

Il blitz del 6 agosto: rapina ai danni di un minimarket di via Cassia con minaccia d’arma da taglio;

La replica dell’11 agosto: secondo colpo nello stesso esercizio commerciale per un bottino complessivo di 200 euro.

Per questi due precedenti episodi l’uomo è stato formalmente denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Condotto presso le aule di piazzale Clodio, il 38enne ha visto la convalida del fermo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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