Roma, parte il restyling di viale di Vigna Pia: pavimentazioni innovative contro l’inquinamento

Un doppio intervento pensato per far respirare il quartiere, restituire decoro ai pedoni e proteggere il patrimonio arboreo della zona.

Hanno preso ufficialmente il via nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, i lavori di riqualificazione profonda del marciapiede di viale di Vigna Pia, nel tratto compreso tra via Leonardo Greppi e via Filippo Tajani.

Un cantiere virtuoso che si muove lungo due direttrici precise: l’innovazione tecnologica al servizio dell’aria pulita e la salvaguardia del verde urbano, replicando l’esperienza positiva già avviata nella vicina via Astolfi.

Pavimentazioni anti-inquinamento: come funzionano le betonelle

La principale novità strutturale del restyling riguarda la posa delle betonelle fotocatalitiche, speciali blocchetti di cemento studiati per trasformare il camminamento pedonale in un vero e proprio “filtro” naturale anti-smog:

L’azione del sole: Sfruttando la luce solare, il composto attivo presente sulle mattonelle innesca una reazione chimica (la fotocatalisi) del tutto simile alla fotosintesi;

Caccia ai veleni del traffico: Gli inquinanti prodotti dai tubi di scappamento – in particolare gli ossidi di azoto (NOx) e le polveri sottili – vengono decomposti e trasformati in sostanze del tutto innocue (come nitrati e sali minerali);

Pulizia naturale: Sarà poi la semplice pioggia a lavare via i residui neutralizzati dalla superficie, mantenendo il marciapiede pulito e attivo nel tempo.

Più spazio alle radici e nuovi alberi in arrivo

Ma l’operazione non si limita alla superficie calpestabile. L’intervento prevede una forte attenzione alla salute delle piante presenti lungo il viale e nelle vie limitrofe, storicamente soffocate dall’asfalto e dai materiali rigidi.

In entrambe le arterie interessate dai lavori si provvederà all’allargamento delle tazze alberate, i riquadri di terra che ospitano i tronchi.

Questa scelta tecnica consentirà alle radici delle piante di respirare, espandersi senza danneggiare la pavimentazione e assorbire meglio le acque meteoriche.

Inoltre, non appena scatterà la finestra temporale idonea prevista dalle normative botaniche per la piantumazione, i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale metteranno a dimora nuove alberature, restituendo continuità e rigoglio ai filari del quartiere.

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