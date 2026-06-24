Portuense, via Astolfi cambia volto: partiti i lavori per la prima strada scolastica del Municipio XI che “mangia” lo smog

Trasformare l’uscita da scuola in uno spazio di gioco e socialità, protetto dalle auto e, soprattutto, dall’inquinamento atmosferico.

È l’obiettivo del cantiere aperto ufficialmente questa mattina a Vigna Pia, dove sono partiti i lavori per la riqualificazione e la pedonalizzazione di via Gaetano Astolfi.

L’intervento darà vita alla prima vera “strada scolastica” del Municipio XI, ridisegnando completamente il tratto compreso tra il plesso dell’Istituto Comprensivo “Piero Terracina” e la parrocchia del quartiere.

Al sopralluogo per l’avvio delle operazioni erano presenti l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, e il Presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi.

Il progetto è stato finanziato da Roma Capitale sfruttando i fondi del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) messi a disposizione dalla Regione Lazio per il piano di miglioramento della qualità dell’aria.

La tecnologia in campo: masselli e vernici mangia-smog

La vera novità del progetto di via Astolfi risiede nell’utilizzo di materiali ingegneristici di ultima generazione su una superficie complessiva di circa 1.500 metri quadrati.

Non si tratterà di una semplice chiusura al traffico, ma di un intervento tecnologico mirato ad abbattere i livelli di biossido di azoto e polveri sottili a ridosso delle aule scolastiche.

I masselli fotocatalitici: La nuova pavimentazione del tratto pedonale sarà realizzata con blocchetti speciali in grado di attivarsi con la luce solare, decomponendo i principali agenti inquinanti prodotti dagli scarichi delle auto.

I giochi d’urbanistica tattica: I tradizionali disegni a terra per i bambini (campana, percorsi e attivazioni ludiche) verranno dipinti utilizzando speciali vernici fotocatalitiche. Queste sostanze chimiche si comportano come una sorta di “bosco artificiale”, catturando e neutralizzando le molecole di smog sospese nell’aria.

La svolta “slow” della Capitale tra piazze e Sabati Blu

«Le strade pedonali e le piazze fanno la città, sono i cosiddetti “terzi luoghi” dove le persone si incontrano e interagiscono liberamente», ha spiegato l’assessora capitolina Sabrina Alfonsi.

«Questo intervento si unisce alle altre azioni che stiamo mettendo in campo a Roma per contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento, come il Progetto BLU ART, che ha già visto nascere 15 opere d’arte urbana realizzate con pitture antismog. Vogliamo promuovere uno stile di vita slow, dove camminare diventi un atto rivoluzionario di cura per se stessi e per il pianeta».

Un entusiasmo condiviso dal presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, che ha sottolineato il valore urbanistico dell’opera per il quadrante di Vigna Pia:

«Oggi restituiamo un pezzo di quartiere ai pedoni e ai residenti. Creeremo una nuova piazza vissuta, sicura per i bambini all’uscita da scuola, e lo faremo dimostrando che l’innovazione tecnologica dei materiali può migliorare concretamente l’ambiente e la salute dei nostri cittadini».

I lavori proseguiranno nei prossimi mesi per consegnare la nuova area pedonale riqualificata alla cittadinanza prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

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