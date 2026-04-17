Roma, paura all’Hotel Bulgari: esalazioni di cloro in piscina, intossicati alcuni dipendenti

Un pomeriggio che doveva scorrere tra lusso e tranquillità si è improvvisamente trasformato in un’emergenza nel cuore del centro storico.

Intorno alle 16, l’Hotel Bulgari di piazza Augusto Imperatore è stato teatro di un incidente chimico che ha provocato il malore di circa dieci persone, esposte a esalazioni tossiche sprigionatesi dall’area della piscina.

L’allarme ha attivato in pochi minuti la macchina dei soccorsi: Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti sul posto, mentre l’intera zona veniva messa in sicurezza.

Secondo una prima ricostruzione, l’origine dei fumi sarebbe legata a un errore durante le operazioni di manutenzione degli impianti di filtraggio o clorazione della piscina. Una reazione chimica anomala avrebbe generato vapori irritanti, rapidamente diffusisi negli ambienti tecnici della struttura.

Il bilancio parla di una decina di persone rimaste intossicate. I sintomi più diffusi sono stati difficoltà respiratorie e bruciore agli occhi.

Tra i casi più seri, due operai impegnati nei lavori sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per accertamenti, mentre gli altri coinvolti – in gran parte dipendenti dell’hotel – sono stati assistiti sul posto o accompagnati nelle strutture sanitarie per controlli.

Per consentire le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza dell’area, il quadrante è stato completamente isolato.

La Polizia Locale ha disposto la chiusura di via della Frezza, tra via del Corso e via di Ripetta, e il blocco della circolazione su via di Ripetta fino a piazza Augusto Imperatore. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, già intenso nelle ore pomeridiane.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco, impegnati a neutralizzare i vapori e a verificare la qualità dell’aria.

Parallelamente, sono state avviate le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle procedure di sicurezza durante le operazioni di manutenzione.

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