Roma: stop ai bus turistici in centro per il Giubileo?

Niente bus turistici nel centro di Roma durante il Giubileo. È questa la richiesta avanzata da diversi municipi della Capitale, preoccupati per l’impatto che il flusso di pellegrini potrebbe avere sulla viabilità, già congestionata dalla presenza di questi mezzi.

L’assessore alla mobilità del Municipio I, Adriano Labbucci, propone di “estendere la zona ZTL (Zona a Traffico Limitato) fino all’Anello Ferroviario”, in modo da vietare l’accesso ai bus turistici in un’area più ampia del centro storico. Una proposta condivisa anche dai cittadini del Municipio I e approvata all’unanimità dal consiglio municipale.

Anche dai Municipi limitrofi al centro storico arrivano richieste di intervento. L’assessore del Municipio XIII, Salvatore Petracca, denuncia la situazione insostenibile di via Gregorio VII, utilizzata come parcheggio selvaggio dai bus turistici, creando disagi ai residenti e aggravati dai cantieri in corso.

Preoccupazioni vengono espresse anche dai consiglieri capitolini, come Mariano Angelucci, presidente della commissione turismo, che evidenzia la presenza di “numerosi bus in divieto di sosta su via Claudia, nella zona del Colosseo”.

Non mancano segnalazioni di criticità in altri municipi, come il parcheggio di via Castiglioni nel Municipio XIV, situato in prossimità di una scuola e che, secondo il presidente della commissione municipale Daniele Giustozzi, non può essere utilizzato come area di sosta per i bus turistici.

La commissione mobilità capitolina è al lavoro per trovare soluzioni concrete. Il presidente Giovanni Zannola ha già annunciato “la rimozione del parcheggio di via Castiglioni dalla delibera”, mentre restano da affrontare gli altri nodi segnalati dai municipi.

L’obiettivo è quello di evitare il caos durante il Giubileo, garantendo al contempo la mobilità dei cittadini e dei pellegrini.

La discussione è aperta e le proposte sono diverse, ma una cosa è certa: il problema dei bus turistici a Roma richiede un intervento deciso e soluzioni condivise da tutte le istituzioni coinvolte.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙