“Roma. Strade e marciapiedi ormai invasi dall’erba infestante”

A Roma, nella città più verde d’Europa, oltre al problema dei rifiuti si prosegue ad abbandonare proprio la cura e la manutenzione del verde e delle strade cittadine invase dall’erba infestante, dimenticando ancora una volta l’attenzione al “green”, tanto sbandierata in campagna elettorale dall’attuale maggioranza.

Strade, marciapiedi, parchi, giardini pubblici stanno diventando impraticabili ed oltre ai disagi per i cittadini si dovranno programmare maxi interventi, quindi fuori tempo e chiaramente altamente costosi.

L’ennesimo lascito della Giunta Raggi che tolse dal Contratto di Servizio ad Ama il compito del diserbo e lo sfalcio dell’erba infestante demandando il Servizio ai Municipi, dando loro scarsi mezzi, risorse umane ed economiche.

Ai nostri appelli che da tempo stiamo lanciando per la difesa dell’ambiente, dei parchi, dei giardini e degli alberi l’unica cosa in evidenza sino ad oggi è stata l’inerzia ed il silenzio da parte dell’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Gualtieri, in continuità con la catastrofica precedente amministrazione a guida grillina.

E’ necessario un nuovo modello di amministrazione all’altezza della Capitale d’Italia che la Giunta Gualtieri sta dimostrando di non essere in grado di garantire.

E’ quanto dichiarano in una nota il Sen. Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato e Coordinatore di Forza Italia di Roma e Piergiorgio Benvenuti, Coordinatore della Consulta Ambiente di FI di Roma.