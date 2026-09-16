Roma, torna il blocco del traffico: cinque domeniche ecologiche tra novembre e marzo

Il Campidoglio ha formalizzato, attraverso una memoria di Giunta, la programmazione ufficiale delle “Domeniche Ecologiche” per la stagione 2026-2027.

La misura prevede il blocco totale del traffico veicolare privato all’interno del perimetro delimitato dalla ZTL Fascia Verde, istituito per abbattere le emissioni inquinanti nei mesi a più alto rischio di sforamento dei PM10 e biossidi d’azoto.

Le restrizioni saranno operative secondo la consueta doppia fascia oraria: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Il piano varato dall’amministrazione individua cinque appuntamenti distribuiti tra l’autunno ed il primo inizio di primavera:

15 novembre 2026

6 dicembre 2026

24 gennaio 2027

21 febbraio 2027

21 marzo 2027

In continuità con quanto disposto dalle delibere del quadro regolatorio per la Fascia Verde, l’ordinanza sindacale deroga al divieto generale alcune specifiche categorie di mezzi ad impatto ridotto o a trazione alternativa:

Veicoli a basso impatto o zero emissioni: Auto e mezzi commerciali completamente elettrici, ibridi, con alimentazione esclusiva a GPL o metano.

Impianti Bi-Fuel: Autoveicoli a doppia alimentazione (benzina-GPL o benzina-metano) marcianti con alimentazione a gas, con omologazione pari o superiore a Euro 3.

Motorizzazioni termiche recenti: Autoveicoli alimentati a benzina appartenenti alla classe omologativa Euro 6.

Due e quattro ruote leggeri: Ciclomotori a 2 ruote con motore a 4 tempi omologati Euro 2 o successivi, unitamente ai motocicli a 4 tempi di categoria Euro 3 e successive.

Per l’elenco completo ed analitico delle deroghe speciali (inclusi i veicoli adibiti al trasporto disabili, emergenza o servizio pubblico), l’Amministrazione rimanda al testo definitivo delle ordinanze sindacali attuative.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.