Roma-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Grande Attesa per Roma-Udinese: Debutto di Juric all’Olimpico. Domenica 22 settembre, alle ore 18:00, la Roma scenderà in campo all’Olimpico per affrontare l’Udinese nella quinta giornata di Serie A.

Questa partita segna l’esordio di Ivan Juric sulla panchina giallorossa, dopo l’inatteso esonero di De Rossi, una decisione che ha infiammato il cuore dei tifosi romanisti. Con la Curva Sud pronta a esprimere la sua contestazione, la polizia ha rafforzato la sicurezza a Trigoria e intensificato i controlli all’Olimpico.

Juric è determinato a portare la Roma alla prima vittoria stagionale. Per il suo debutto, il tecnico croato opterà per un 3-4-2-1, con Dovbyk come perno offensivo.

A supporto dell’ucraino ci saranno Soulé, preferito a Dybala, e Pellegrini, recuperato e favorito su Baldanzi. In mediana, Kone e Cristante (con Paredes in panchina) guideranno il centrocampo.

Sulle corsie esterne, Angelino è certo di una maglia a sinistra, mentre a destra si giocherà il posto tra El Shaarawy e Abdulhamid.

La difesa sarà composta da Mancini e Hermoso, con Hummels in sfida con N’Dicka per completare il pacchetto arretrato. In porta, Svilar rimane un punto fermo.

L’Udinese, capolista del campionato, arriva all’Olimpico con grande fiducia. Il tandem offensivo Brenner-Thauvin supporta Lucca, mentre la difesa sarà saldamente guidata da Bijol. Purtroppo, il bianconero Alexis Sanchez è out per infortunio.

Roma-Udinese, le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; El Shaarawy, Kone, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All.: Runjaic

Roma-Udinese, dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Udinese sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky.

