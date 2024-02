Rosati (M5S IV Municipio): Mancano le relazioni su attuazione linee programmatiche

“Il regolamento del IV Municipio di Roma – informa in una nota il consigliere municipale M5S Stefano Rosati – recita, all’art 35, che il Presidente del Municipio, insieme alla Giunta, presenta semestralmente al Consiglio del Municipio una relazione sullo stato delle funzioni del Municipio, sull’attuazione delle linee programmatiche e degli indirizzi del Consiglio.

Oggi in Consiglio, per la prima volta dal novembre 2021 (quindi sono passati 4 semestri), era presente L’Assessore Sport e Cultura che ha “relazionato” per ben 6 minuti (dalle 9.55 alle 10.01) solo sull’ultimo semestre, sugli altri evidentemente non aveva nulla da esporre, d’altronde anche l’agenzia Acos che controlla la qualità dei servici pubblici a Roma ha attestato che il Municipio Roma IV è ultimo nella classifica degli eventi culturali organizzati.

Morale: il regolamento è una utopia e i cittadini non conoscono più le parole cultura e sport, mai un evento in strada, mai una pedonalizzazione, quartieri spenti e abbandonati. Una desolazione!”

