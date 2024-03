Run for Autism domenica 7 aprile a Roma

Domenica 7 aprile 2024, in occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” e della Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la PACE, sulle strade di Roma si svolgerà la 12^ edizione della “Run for Autism – Memorial Viridiana Rotondi”, la corsa si strada di 10 chilometri organizzata dal Progetto Filippide in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team.

Una corsa che da oltre un decennio si pone l’obiettivo di attenzionare la società sulla persona con autismo. Gli oltre 600 ragazze e ragazzi con spettro autistico provenienti da tutta Italia, vivranno una giornata indimenticabile accompagnati dai circa 2.000 tra istruttori e runners solidali che, correranno con loro chi per 10 chi per 5 chilometri per le vie del centro storico di Roma, a testimonianza di quanto lo sport riesca a favorire l’inclusione sociale e, quest’anno, con un focus particolare sulla pace. La Run For Autism, infatti, è l’unico esempio in Europa in cui un alto numero di atleti con autismo possono svolgere una competizione sportiva con persone neurotipiche. E’ una corsa integrata dove gli atleti autistici del Progetto Filippide corrono con altri runners senza disabilità, senza nessuna distinzione di pettorale o categoria. Alla gara, parteciperanno anche associazioni genitoriali e di volontariato quali Etica e Autismo, ANGSA Lazio, Modelli si nasce, L’emozione non ha voce, FIDA (Forum Italiano Diritti Autismo), Mondo Disabile Future, e sarà presente anche l’olimpionico di pallanuoto Mario Fiorillo con il suo team Olympic Roma pallanuoto, che farà il cordone di sicurezza alla partenza. Dopo il via, fissato alle ore 9.30 in Piazza Bocca della Verità, i partecipanti correranno su un tracciato di cinque chilometri, da ripetere due volte per chi partecipa alla 10 chilometri competitiva e non, che si snoderà tra le vie più celebri della capitale quali via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Piazzale del Colosseo e anche l’interno del Circo Massimo.

Una festa unica di sport, solidarietà e inclusione con la nostra città protagonista insieme agli oltre 2500 iscritti, tra corsa competitiva e non competitiva. Una giornata indimenticabile per gli oltre 600 tra ragazze e ragazzi con spettro dell’autismo provenienti da tutta Italia accompagnati dai loro istruttori e dai runners solidali. Abbiamo messo a disposizione il percorso più suggestivo tra storia e monumenti del centro storico e sostenuto gli organizzatori della fondazione Progetto Filippide che, in collaborazione con l’Asd Lazio Olimpia Runners Team, da 11 anni organizzano una corsa unica”. Lo ha detto l’assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato.

