Ruota panoramica al Curvone, gara deserta a Ostia. FdI attacca: “Ennesimo fallimento della Giunta”

Il secondo avviso pubblico per l’installazione della ruota panoramica a piazzale Magellano, davanti al celebre “Curvone”, si è chiuso con un nulla di fatto.

Il verbale dell’amministrazione del Municipio Roma X ha certificato l’assenza totale di offerte per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2026, lasciando la stagione estiva sul litorale romano priva di una delle attrazioni di punta previste.

Il fallimento della procedura arriva dopo una prima gara andata a vuoto (con un’unica proposta scartata perché non conforme) e la successiva modifica dei requisiti tecnici da parte degli uffici municipali, che avevano alzato il limite massimo della struttura da 49 a 55 metri nel tentativo di intercettare gli operatori del settore.

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La notizia dell’ennesimo bando deserto ha scatenato la dura reazione dell’opposizione. Giuseppe Conforzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma X, attribuisce l’esito negativo alla mancanza di pianificazione dell’amministrazione guidata dal Presidente Mario Falconi:

«La ruota panoramica che non arriverà al Curvone non è un episodio isolato, ma il simbolo di un sistema che arriva tardi e conclude poco – attacca Conforzi –. Siamo ad agosto, la stagione è nel vivo e l’attrazione non verrà realizzata. Le città di mare efficienti programmano con anni di anticipo; qui invece si continua a rincorrere l’estate a stagione già ampiamente iniziata».

Secondo l’esponente del centrodestra, il deficit organizzativo colpisce la valorizzazione complessiva del litorale:

Mancanza di sinergia: assenza di un piano unico capace di collegare il patrimonio archeologico di Ostia Antica, il lungomare e la rete commerciale;

Interventi estemporanei: approccio basato su misure d’emergenza anziché su progetti strutturali e duraturi;

Fuga economica: spostamento dei flussi turistici e dei residenti verso altre località balneari del Lazio, dotate di servizi e calendari di eventi definiti per tempo.

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Conforzi ha riservato critiche anche al rapporto tra la Giunta locale e il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accusato di intervenire frequentemente sul litorale «per cercare di coprire le difficoltà dell’amministrazione locale, quasi come un consigliere di opposizione che corre in soccorso della maggioranza».

Infine, Fratelli d’Italia ha tracciato la propria controproposta amministrativa in vista delle prossime scadenze elettorali:

«Se i cittadini ci affideranno il governo del Municipio, imposteremo fin dal primo anno una programmazione quadriennale per gli eventi turistici, le festività natalizie e la gestione del litorale. Le procedure dovranno coprire l’intera consiliatura per garantire gare trasparenti, concorrenza reale, tempi certi e controlli rigorosi sulle aziende affidatarie».

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