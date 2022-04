Salce: “Saltano anche le World sport games a Roma?”

“È preoccupante l’annuncio apparso sulla stampa che nel 2023 i World sport games non si terranno più a Roma.

È quanto dichiara in una nota la Campionessa di marcia, Giuliana Salce, Medaglia d’Oro ai Campionati del Mondo – Parigi 1985, detentrice di oltre 12 Titoli Italiani assoluti, ed oggi responsabile nazionale del Settore Sport e responsabile regionale per il Lazio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Sarebbe interessante – prosegue la Salce – conoscere tutti gli impedimenti e le reali responsabilità, della mancanza di organizzazione, programmazione e della destinazioni di fondi per garantire le olimpiadi amatoriali nella Capitale, dopo il ritiro della proposta di candidatura delle Olimpiadi Roma 2024, grazie alla precedente amministrazione Raggi.

Sembrerebbe proprio che in tema di sport da qualche anno la Capitale venga fortemente penalizzata – conclude la Salce – con l’auspicio che per i successivi si possa “marciare” a grande velocità verso nuovi impianti, competizioni, per garantire piena dignità internazionale alla Capitale d’Italia, come merita”.