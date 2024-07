Salva-Casa, Raggi: “Manovra decreta la fine dei centri storici”

Con la manovra Salva-Casa il Governo uccide definitivamente i centri storici. Affermare, infatti, che anche locali di 20 mq posti ai piani terra e seminterrati potranno essere trasformati in mini abitazioni, significa decretare la fine dei locali adibiti ad attività artigianali e commerciali in favore di mini residenze e case vacanze. Affermare, infatti, che anche locali di 20 mq posti ai piani terra e seminterrati potranno essere trasformati in mini abitazioni, significa decretare la fine dei locali adibiti ad attività artigianali e commerciali in favore di mini residenze e case vacanze.

Con questa assurda scelta, i centri storici diventeranno sempre più luna-park per turisti e sempre meno ospitali per quei pochi cittadini rimasti che non troveranno più nemmeno un esercizio di vicinato.

Forse questa destra dovrebbe ripensare il proprio slogan: da ‘prima gli italiani’ a ‘i turisti prima degli italiani'”.

Lo dichiara, in una nota, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

