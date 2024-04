Salvitti (Fdi): con spiraglio Filmfestival salute mentale nuovo racconto su temi di cui non aver paura

“‘Lo Spiraglio FilmFestival’ racconta in maniera diversa e con un approccio nuovo la salute mentale. A cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, questa formula, bellissima, usa il cinema per farci avvicinare a un mondo che non si conosce e del quale non bisognerebbe avere paura.

In questa quattro giorni, con occhi diversi possiamo guardare una realtà a volte vista come troppo distante eppure, invece, rappresenta un percorso straordinario intrapreso da operatori specializzati e tanti volontari all’interno delle strutture sanitarie. Come Basaglia insegnava, dobbiamo guardare chi soffre come una persona e non solo come un paziente.

Per questo diventa importante e fondamentale il coinvolgimento che su questi temi può nascere da eventi come questo”. Lo ha detto il sentore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti, intervenendo a ‘Lo Spiraglio, Filmfestival della salute mentale’ al Maxxi di Roma.

