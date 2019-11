“San Francesco d’Assisi – Il papato – Santa Caterina da S. – San Domenico di Guzman”

Ancora due lezioni, del Prof. Antonio Saccà, del Seminario da lui dedicato a: “Eroi. Santi. Capi. Dannati”.

Martedì 26 novembre 2019, alle ore 17.00, presso il centro anziani Portonaccio, in via F. Meda 147; e mercoledì 27 novembre 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, con ingressi sia da via G. Galantara 7 che da via delle Cave di Pietralata 76 (con possibilità di parcheggio interno), il Prof. Saccà ci parlerà di: “San Francesco d’Assisi – Il papato – Santa Caterina da Siena – San Domenico di Guzman”.

Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, è stato un religioso e poeta italiano. Diacono e fondatore dell’ordine che da lui poi prese il nome, è venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Comunione anglicana.

Il 4 ottobre ne viene celebrata la memoria liturgica in tutta la Chiesa cattolica.

Caterina di Jacopo di Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena, è stata una religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana.

Venerata come santa, fu canonizzata da papa Pio II nel 1461; nel 1970 è stata dichiarata dottore della Chiesa da papa Paolo VI.

Domenico di Guzmán è stato un presbitero spagnolo, fondatore dell’Ordine dei frati predicatori, proclamato santo nel 1234.

Nelle immagini: San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena

(Fonti e immagini: Wikipedia).

Pericle Eolo Bellofatto