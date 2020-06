Sanità, Figliomeni (FDI): “Riaprire ambulatori per garantire salute pazienti”

“È giunto il momento di riaprire totalmente gli ambulatori ospedalieri e territoriali oltre che cominciare a riprogrammare velocemente gli interventi chirurgici e le altre attività sanitarie pubbliche non urgenti che erano state sospese a seguito dell’emergenza coronavirus. Lo straordinario sforzo che stanno compiendo gli operatori sanitari per combattere il Covid-19 non può essere vanificato dalla mancanza di organizzazione da parte dei vertici sanitari regionali guidati dal partito democratico, visto che stanno trascurando tutti gli altri pazienti che necessitano di visite ed adeguate cure per guarire dalle altre malattie.

“Con la mozione che abbiamo predisposto ci auguriamo che il Sindaco Raggi voglia sostenere presso l’impalpabile Zingaretti le istanze dei pazienti romani, anche per le attività che non hanno carattere di particolare urgenza, cercando anche di recuperare le prestazioni annullate senza costringere l’utente ad effettuare una nuova prenotazione tramite il CUP”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d‘Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.