Sanità h24 a Primavalle: inaugurata la nuova Casa della Comunità da 1,9 milioni di euro

Una sanità più vicina ai cittadini, radicata nel quartiere e operativa 24 ore su 24. È stata inaugurata questa mattina, in piazza San Zaccaria Papa 1, la Casa della Comunità “Primavalle” (HUB), nella Asl Roma 1.

L’evento ha segnato anche l’attivazione ufficiale, in collegamento video, della Casa della Comunità “Santa Maria della Pietà”, portando così a 11 il numero totale di strutture di prossimità attive sul territorio della Asl Roma 1.

Al taglio del nastro sono intervenuti il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il direttore sanitario Gennaro D’Agostino, il direttore amministrativo Francesco Quagliariello, il direttore del distretto 14 Claudio Consoli e il presidente del Municipio XIV, Marco Della Porta.

L’INTERVENTO E IL RECUPERO STORICO

La struttura di Primavalle sorge in una palazzina degli anni ’70, in un quartiere dalla forte identità storica, sorto nel 1939 per accogliere gli sfollati del centro storico.

Oggi, quell’edificio diventa un presidio tecnologico e umano. I lavori, finanziati con fondi Pnrr e risorse regionali (DGR 861), hanno comportato un investimento complessivo di oltre 1 milione e 900mila euro.

Gli interventi hanno riguardato la ristrutturazione di oltre 1.500 metri quadrati, la creazione di un nuovo polo di radiologia, l’adeguamento degli impianti di ricambio d’aria e la messa a norma con nuove scale antincendio esterne.

Un tocco di memoria storica impreziosisce le pareti della struttura, grazie alla donazione di immagini d’epoca dall’archivio dell’Associazione “Primavalle in Rete”, che documentano l’evoluzione del quartiere.

UN TEAM DI 109 PROFESSIONISTI AL SERVIZIO DEL CITTADINO

La Casa della Comunità di Primavalle non è solo un edificio, ma un motore di salute che impiega 109 operatori, tra cui 52 medici, 13 infermieri, 14 assistenti sociali, 9 tecnici di radiologia e personale amministrativo.

I SERVIZI ATTIVI (H24 – 7 GIORNI SU 7) La struttura garantisce una copertura assistenziale completa.

Accesso e Prenotazioni: CUP e Sportello Polifunzionale (Scelta/Revoca medico, esenzioni, TS/TEAM).

Specialistica Ambulatoriale: angiologia, cardiologia, ortopedia, fisiatria, diabetologia, pneumologia, ecografia e radiologia.

Continuità Assistenziale: ambulatorio cure primarie (anche pediatrico), continuità assistenziale e infermieristico.

Prevenzione e Fragilità: punto prelievi, vaccinazioni, programmi di screening, consultorio e assistenza domiciliare integrata.

Sportello Fragilità: un servizio dedicato attivo ogni giovedì (8.00-12.00) per supportare le fasce più vulnerabili (contatto: fragilita@aslroma1.it).

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