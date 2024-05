Sanità.Lazio; D’Amato (Az): presento interrogazione su Cup Frosinone, troppi disservizi per cittadini

“Sulle persistenti carenze che riguardano i CUP in provincia di Frosinone, presento un’interrogazione rivolta al Presidente Rocca per chiedere chiarimenti urgenti in relazione ai gravi disagi causati ai cittadini e per sapere se sono previste azioni per ridurre i disservizi e i ritardi.

Le notizie che arrivano sono preoccupanti e non sembrano migliorare, tempi di attesa infiniti e spesso senza la possibilità di prenotare le prestazioni richieste per le cure.”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione.



