Sanità: Mattia (PD), Rocca chiude punto nascite Anzio-Nettuno

“Pessimo segnale la chiusura del punto nascite dell’Ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno da parte della Regione. Ancora una volta la destra predica bene e razzola male: prima fa un gran parlare di denatalità ma poi taglia servizi essenziali come questo per le neomamme e i loro bimbi sul territorio, cioè proprio dove è fondamentale che invece la sanità pubblica sia più presente e radicata, come tra l’altro ci ha già insegnato la pandemia, in maniera molto drammatica.

La Giunta Rocca torni indietro sui suoi passi e ripristini, anzi potenzi, tutti quei servizi del Sistema Sanitario Regionale, fondamentali per le neomamme e, in generale, per le donne come i punti nascita e consultori pubblici”. Così la consigliera regionale PD del Lazio, Eleonora Mattia.

