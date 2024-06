Santori (Lega), ex hotel Cinecittà, subito sgombero

“Urge un cambio di passo, basta regali agli abusivi, no a case gratis a chi delinque e pretende di saltare le graduatorie delle legittime assegnazioni occupando spazi illegalmente e distruggendoli creando pericoli e degrado, come accade nell’ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli, dove gli occupanti sono arrivati a aggredire i giornalisti colpevoli di aver documentato i fatti”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, che rilancia ancora una volta l’allarme dei cittadini.

“Il Ministro dell’interno è impegnato a proseguire negli sgomberi, ma Roma è bloccata dall’ inconsistenza del sindaco Gualtieri, che antepone vergognosi doni agli occupanti alla salvaguardia dei diritti e della sicurezza dei romani”, conclude.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙