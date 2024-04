Santori (Lega), parchi scuole marciapiedi con vegetazione infestante, città è una giungla

Il Campidoglio lascia i nostri quartieri invasi dalla vegetazione infestante dimenticando ancora una volta i rischi per la salute pubblica, i pericoli per la viabilità con i cartelli stradali coperti da erbacce, la proliferazione dei pollini, ma anche di insetti e topi, l’alta probabilità di incendi. Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a proposito della recente approvazione in Aula consiliare della delibera sulle linee guida del contratto di servizio sul diserbo stradale affidato a Ama.

“Strade, parchi, scuole, ville, piazze, raccordi autostradali e altri spazi pubblici – aggiunge Santori – sono invasi da infestanti, dal centro alla periferia e in ogni Municipio. Roma è una giungla: da Monteverde a Villa Bonelli fino al Flaminio, ai Prati Fiscali, Casal Bruciato, Tuscolano, centro storico, senza risparmiare le stazioni e i complessi di case popolari.

Un vergognoso mix di pericolo e incuria cui la giunta Gualtieri non riesce a porre fine e di cui le numerose foto che vengono dai cittadini sono testimonianza.

Il sindaco Gualtieri con l’assessore all’ambiente affidano ad Ama lo sfalcio e la manutenzione delle aree pubbliche. Ama però, che tra l’altro ha affidato degli appalti già a dicembre, cioè prima dell’approvazione della delibera sulle linee guida del contratto di servizio sul diserbo stradale, non è pronta.

L’obiettivo, già fallito proprio in Ama stessa, quindi posto in carico ai Municipi e anche direttamente al Campidoglio, torna in azienda, ma appare lontano. Il timore è che si tratti solo di un inutile palleggio di responsabilità”.

