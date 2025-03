Scontro su via Pier delle Vigne: il Pd difende l’accoglienza, la Lega chiama alla protesta

Dall’altra parte della barricata , il Comune di Roma difende il progetto. Barbara Funari , assessora alle Politiche sociali, risponde senza mezzi termini: “E ci risiamo. Come accaduto a Ostia e alla Ferratella, riparte il treno della propaganda della Lega.”

Un’accusa che risuona forte tra i residenti e alimenta la protesta. La narrazione è chiara: il quartiere non è stato coinvolto, il progetto è calato dall’alto, i cittadini rischiano di subire le conseguenze senza aver avuto voce in capitolo.

E poi l’affondo: “Via Pier delle Vigne è piena di attività commerciali: pizzerie, tabacchi, cinema. È il luogo meno adatto per una struttura del genere!”

Nel suo video sui social , le parole sono al vetriolo: “L’ultima trovata geniale del PD: buttare 800 mila euro per costruire un ostello per senza fissa dimora con soli 8 posti. Praticamente, 100 mila euro a letto!”

Il primo ad alzare la voce è stato proprio Daniele Giannini , già presidente del Municipio Aurelio-Boccea e dirigente regionale della Lega, che ha lanciato una raccolta firme per fermare il progetto.

Otto posti letto, un punto di riferimento per chi vive ai margini, finanziato con fondi del PNRR destinati proprio a recuperare immobili pubblici abbandonati. Un piccolo rifugio che, però, ha scatenato una tempesta politica.

Il nodo della discordia ? La realizzazione di una stazione di posta , un centro di accoglienza per persone senza dimora in condizioni di estrema vulnerabilità.

Via Pier delle Vigne, Boccea. Un nome che fino a pochi giorni fa evocava semplicemente il cuore commerciale di un quartiere in crescita. Ora, invece, è diventato il campo di battaglia di un acceso scontro politico e sociale.

