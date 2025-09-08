Scoperto a Roma il “camion dei rifiuti illegali”: sequestrata una tonnellata di materiali pericolosi
Tutto è iniziato da alcune segnalazioni dei cittadini, preoccupati per rifiuti ingombranti abbandonati in vari punti della zona
Ennesimo colpo della Polizia Locale di Roma Capitale contro gli sversamenti illeciti di rifiuti. Gli agenti del VI Gruppo Torri, dopo un’indagine mirata, hanno individuato e bloccato l’autore di una serie di abbandoni abusivi che imperversavano nel VI Municipio.
Attraverso l’analisi di immagini, video e appostamenti sul territorio, i caschi bianchi sono risaliti al mezzo utilizzato per le attività illegali: un Ford Transit carico di materiali altamente inquinanti.
A bordo del furgone, gli agenti hanno trovato circa una tonnellata di rifiuti speciali: frigoriferi, pneumatici, parti metalliche, vecchi mobili e materassi.
Non solo: centinaia di biglietti da visita pubblicizzavano un’attività di “svuota cantine”, completa di numero di cellulare per contattare l’autore del traffico illecito.
L’uomo, un 46enne di nazionalità marocchina, è stato immediatamente intercettato e denunciato per attività abusiva di trasporto e smaltimento di rifiuti. Sequestrati il veicolo e tutto il materiale, che verrà ora smaltito secondo le norme di legge.
