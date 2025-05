Scuola, calo drastico delle iscrizioni nel prossimo anno scolastico

Quasi diecimila studenti in meno nelle scuole di Roma. Questa la drastica sintesi numerica dovuta al costante calo demografico. E questo porta molti istituti ad attestarsi a ridosso – o al disotto, con le relative conseguenze – del limite di 900 studenti previsto per evitare accorpamenti tra istituti scolastici. Accorpamenti che genererebbero inevitabili ripercussioni su dirigenti scolastici, segreterie, personale in generale e studenti

I dati dell’Ufficio Scolastico regionale del Lazio evidenziano infatti come gli iscritti totali per l’area di Roma passino dai 491.711 dell’anno scolastico 2024/25 ai 482.046 per l’anno scolastico che inizierà a settembre 2025, con un calo appunto di 9.665 studenti. Dato che rispecchia l’andamento rilevato su tutta la Regione Lazio, dove il numero totale di iscritti nei due anni passa da 683.332 a 669.047, con un decremento di 14.285 studenti iscritti.

Una diminuzione che sembra comune a tutti i gradi di istruzione, anche se le differenze in valore assoluto sono significative: se nelle scuole primarie si registra un calo di 5.377 studenti, nelle scuole superiori la diminuzione è di solo 575 iscritti.

Cristina Costarelli, Presidente Associazione Nazionale Presidi del Lazio, sul tema ha dichiarato che “Il calo degli iscritti è importante ed è legato alla denatalità, un problema che come sappiamo è nazionale e preoccupante. Non si tratta quindi di una questione legata a problemi interni alle scuole, ma ovviamente si ripercuote negli istituti, innanzitutto con la questione del dimensionamento di cui abbiamo conoscenza. E dunque la chiusura e l’accorpamento di istituzioni scolastiche”

Infatti le norme prevedono nel Lazio un taglio – ed il relativo accorpamento ad altri istituti – di 32 autonomie scolastiche, 23 per il prossimo anno scolastico e 9 per quello successivo. Tema strettamente legato, oltretutto, al numero di cattedre necessarie e che avrà quindi ricadute dirette sul destino degli insegnanti precari. “È ovvio che se calano gli alunni, in proporzione c’è una riduzione del numero degli insegnanti” ha aggiunto sul tema la Costarelli, sperando si possa comunque invertire la linea di tendenza rispetto alla denatalità, in relazione alla quale “il numero in aumento degli studenti stranieri non basta a compensare le perdite“.

