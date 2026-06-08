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Scuola dell’infanzia a Roma, al via le iscrizioni fuori termine per l’anno 2026/2027: come fare domanda

Finestra straordinaria aperta dal Campidoglio per coprire i posti rimasti vacanti. La guida ai requisiti, la modulistica da scaricare e i canali per l'invio ai Municipi

Redazione - 8 Giugno 2026

Si riaprono i termini per le famiglie romane rimaste escluse dalla prima tornata di iscrizioni scolastiche.

A Roma è ufficialmente possibile presentare la domanda di iscrizione fuori termine alla scuola dell’infanzia capitolina per l’anno scolastico 2026/2027.

Una finestra temporale strategica, attivata dal Dipartimento Scuola di Roma Capitale, per permettere l’assorbimento dei bambini rimasti senza assegnazione o per andare incontro ai nuclei familiari che hanno mancato la scadenza del bando principale.

Chi può presentare la domanda “fuori termine”

I criteri di accesso a questa sessione straordinaria sono rigidi e ben definiti. Possono inoltrare formalmente la richiesta di iscrizione fuori termine tre specifiche categorie di utenti:

  • I ritardatari: Coloro che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini ordinari previsti dal bando pubblicato all’inizio dell’anno.

  • Chi è in lista d’attesa: Le famiglie i cui figli risultano ancora non collocati nelle graduatorie. Nota bene: in questo caso, all’interno della nuova istanza dovranno essere indicate strutture scolastiche obbligatoriamente diverse da quelle già scelte con la domanda inviata a gennaio 2026 (la quale rimane comunque valida a tutti gli effetti).

  • I rinunciatari per scadenza: Coloro che, pur avendo ottenuto l’assegnazione di un posto in base alla graduatoria definitiva 2026/2027, non hanno provveduto ad accettarlo formalmente entro i termini indicati dalle linee guida.

immagine di repertorio

Come scaricare la modulistica e dove inviare l’istanza

La procedura non prevede l’utilizzo della classica piattaforma d’iscrizione online, ma si basa sulla compilazione di un modello cartaceo dedicato.

Il modulo da compilare è reperibile sul portale istituzionale di Roma Capitale seguendo passo dopo passo questo percorso telematico: www.comune.roma.it > Servizi > Scuola > Scuola dell’infanzia > Modulistica, selezionando poi la voce specifica dal menù a tendina.

Una volta compilata e firmata, la domanda potrà essere trasmessa all’Amministrazione attraverso due soli canali ufficiali:

  1. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo del Municipio competente.

  2. Consegnata a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del proprio Municipio di riferimento.

A chi rivolgersi per assistenza e informazioni

Per guidare le famiglie ed evitare errori nella compilazione, il Campidoglio ha diviso le competenze di supporto in due fasi temporali distinte:

  • Prima dell’invio della domanda: Per dubbi su requisiti, scelta dei servizi o compilazione del modulo, i cittadini possono contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di Roma Capitale.

  • Dopo l’invio della domanda: Per verificare lo stato di avanzamento della pratica, i controlli documentali e l’inserimento nelle liste, il punto di riferimento diventa l’Ufficio Gestione Infanzia del Municipio a cui è stata indirizzata l’istanza.

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