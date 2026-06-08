Scuola dell’infanzia a Roma, al via le iscrizioni fuori termine per l’anno 2026/2027: come fare domanda

Si riaprono i termini per le famiglie romane rimaste escluse dalla prima tornata di iscrizioni scolastiche.

A Roma è ufficialmente possibile presentare la domanda di iscrizione fuori termine alla scuola dell’infanzia capitolina per l’anno scolastico 2026/2027.

Una finestra temporale strategica, attivata dal Dipartimento Scuola di Roma Capitale, per permettere l’assorbimento dei bambini rimasti senza assegnazione o per andare incontro ai nuclei familiari che hanno mancato la scadenza del bando principale.

I criteri di accesso a questa sessione straordinaria sono rigidi e ben definiti. Possono inoltrare formalmente la richiesta di iscrizione fuori termine tre specifiche categorie di utenti:

I rinunciatari per scadenza: Coloro che, pur avendo ottenuto l’assegnazione di un posto in base alla graduatoria definitiva 2026/2027, non hanno provveduto ad accettarlo formalmente entro i termini indicati dalle linee guida.

La procedura non prevede l’utilizzo della classica piattaforma d’iscrizione online, ma si basa sulla compilazione di un modello cartaceo dedicato.

Il modulo da compilare è reperibile sul portale istituzionale di Roma Capitale seguendo passo dopo passo questo percorso telematico: www.comune.roma.it > Servizi > Scuola > Scuola dell’infanzia > Modulistica, selezionando poi la voce specifica dal menù a tendina.

Una volta compilata e firmata, la domanda potrà essere trasmessa all’Amministrazione attraverso due soli canali ufficiali:

Per guidare le famiglie ed evitare errori nella compilazione, il Campidoglio ha diviso le competenze di supporto in due fasi temporali distinte:

Dopo l’invio della domanda: Per verificare lo stato di avanzamento della pratica, i controlli documentali e l’inserimento nelle liste, il punto di riferimento diventa l’ Ufficio Gestione Infanzia del Municipio a cui è stata indirizzata l’istanza.

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