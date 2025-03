Scuola, tavolo di lavoro condiviso Regione-Roma Capitale

Massimiliano Maselli (assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio) e Claudia Pratelli (assessore alla Scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale) si sono incontrati e, dopo un approfondito confronto, hanno deciso di costituire un tavolo di lavoro condiviso tra Regione Lazio e Roma Capitale, per poter pianificare un percorso strutturato nel prossimo triennio di programmazione (2026-2028).

L’obiettivo è la valorizzazione e il potenziamento dell’offerta educativa e del sistema integrato della città di Roma, nel contesto della crescente domanda di posti nido da parte dell’utenza e dell’esigenza di maggiori risorse sul sistema.

Il tavolo sarà anche l’occasione di verificare eventuali interventi migliorativi e di semplificazione al quadro normativo.

Il prossimo 9 aprile gli assessori Maselli e Pratelli incontreranno in Regione le rappresentanze degli enti gestori degli asili nido privati convenzionati.

