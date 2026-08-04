Scuole e PNRR, cantiere aperto alla “Fabio Filzi”: nasce il Polo dell’Infanzia 0-6 integrato con la biblioteca

Procedono senza sosta i lavori di riqualificazione strutturale ed efficientamento presso la scuola Fabio Filzi, nel cuore del IV Municipio in via del Frantoio 46.

L’intervento, sostenuto e finanziato nell’ambito dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), punta a consegnare al quartiere un plesso scolastico completamente rinnovato, moderno e sicuro sotto il profilo strutturale e impiantistico.

I cantieri in corso stanno interessando l’intera superficie dell’edificio: è in fase di completamento il rifacimento integrale della pavimentazione, a cui si affiancano il rinnovo globale degli impianti (elettrici e idrici) e la ristrutturazione profonda di tutti i servizi igienici.

Un hub integrato: nido, materna e biblioteca condivisa

Il restyling della scuola “Fabio Filzi” rappresenta soltanto una porzione di un disegno educativo più ampio. Parallelamente, prosegue la realizzazione del Polo dell’Infanzia 0-6, un modello pedagogico innovativo concepito per unire sotto lo stesso tetto l’asilo nido e la scuola materna, garantendo un percorso di continuità didattica ed evolutiva per i più piccoli.

Elemento qualificante dell’opera sarà l’interconnessione funzionale diretta con la biblioteca di quartiere. L’infrastruttura culturale diventerà un polo di aggregazione condiviso, pensato per stimolare la lettura, l’inclusione e il confronto tra bambini, corpi docenti e famiglie della comunità locale.

Leobruni: “Investire sull’edilizia scolastica per il domani”

Soddisfazione per l’andamento dei lavori è stata espressa dalla Vicepresidente e Assessora alle Politiche Scolastiche del IV Municipio, Annarita Leobruni: «Continuiamo a investire con determinazione nella scuola, perché costruire spazi educativi di qualità, sicuri e stimolanti significa gettare le basi per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza