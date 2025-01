Scuole infanzia, iscrizioni online dal 16 gennaio

Dal 16 gennaio al 10 febbraio sarà possibile effettuare domanda di iscrizione alle scuole dell’infanzia capitoline per l’anno scolastico 2025-2026.

Il 16 gennaio sarà infatti online l’Avviso pubblico con tutti i dettagli. Il documento conterrà anche l’indicazione dei posti disponibili in ogni struttura.

La domanda potrà essere inoltrata solo online, seguendo il percorso:

www.comune.roma.it > Servizi > Scuola > Scuola dell’Infanzia > Iscrizioni Scuole Capitoline dell’Infanzia – Domanda online

Per conoscere quali sono le scuole dell’Infanzia capitoline: www.comune.roma.it > Servizi > Scuola > Scuola dell’Infanzia > Ricerca nidi e strutture scolastiche con servizi disponibili.

Ricordiamo che le famiglie interessate possono conoscere meglio le scuole, partecipando a visite dedicate: sono aperti gli open day in tutti i Municipi di Roma Capitale

