Scuole sicure nel IV Municipio: vigilanza privata contro i vandali (a costo zero)

Le scuole come presidio di comunità, da difendere anche quando le luci delle aule si spengono. Nel Municipio IV di Roma parte un nuovo piano di vigilanza notturna che punta a proteggere dieci istituti del territorio da furti, incursioni e atti vandalici.

Un intervento concreto, costruito attraverso un’alleanza tra pubblico e privato, che non graverà sulle casse dell’amministrazione.

L’accordo è stato siglato dal presidente Massimiliano Umberti e dall’amministratore delegato di Italpol Vigilanza, Marco Mignucci. La formula è quella della “sicurezza sussidiaria”: un modello che non sostituisce le forze dell’ordine, ma le affianca, rafforzando la rete di controllo del territorio.

In concreto, le guardie giurate impegnate nei consueti pattugliamenti effettueranno passaggi mirati davanti agli edifici scolastici convenzionati.

Il compito sarà osservare, presidiare e – soprattutto – segnalare in tempo reale qualsiasi anomalia alle forze di polizia o alla polizia locale: movimenti sospetti, tentativi di effrazione, danneggiamenti. Un sistema di allerta rapida che punta a intervenire prima che il danno sia compiuto.

La particolarità dell’intesa sta nella sua sostenibilità: il servizio sarà garantito su base volontaria dall’istituto di vigilanza, senza alcun esborso di fondi pubblici. Un elemento che, nelle intenzioni dell’amministrazione, consolida una collaborazione già sperimentata negli ultimi due anni e ora formalizzata in modo strutturato.

Il piano copre diverse zone del municipio, da Casal Bruciato a San Basilio, e riguarda istituti comprensivi, scuole dell’infanzia e asili nido: dall’I.C. Mattarella di piazza Balsamo Crivelli agli edifici dell’I.C. Giovanni Palombini tra piazza Federico Sacco e via Ciamician, passando per l’I.C. Maria Boschetti Alberti e l’I.C. Andrea Torre. Coinvolti anche l’I.C. Fabio Filzi di via del Frantoio e i nidi “L’Elefantino Elmer”, “La Girandola” e “Bolle di Sapone”, oltre alla scuola dell’infanzia “Sibilla”.

Negli ultimi anni gli episodi di vandalismo hanno spesso lasciato il segno: serrature forzate, vetri infranti, attrezzature danneggiate.

Interventi che comportano costi di ripristino e, talvolta, la sospensione delle attività didattiche, con disagi per famiglie e studenti. Da qui la scelta di investire sulla prevenzione.

Per il Municipio e per Italpol l’obiettivo è chiaro: proteggere la scuola come bene comune, rafforzare il senso di presidio e restituire ai cittadini la percezione di un territorio più sicuro.

