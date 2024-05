Scurria (FdI): Bene sgombero ex sede Municipio VI

“Dopo 32 anni di occupazione da parte degli anarchici insurrezionalisti, sono tornati in possesso del Municipio VI delle Torri di Roma i locali occupati di via delle Averle, nel quartiere Torre Maura.

Per anni quegli spazi sono stati usati abusivamente come base operativa per attività illecite e criminali. Finalmente, si pone fine all’illegalità e si dimostra che quando si vuole le cose si possono fare, facendo tornare nelle mani dello Stato e quindi dei cittadini spazi pubblici da destinare a servizi sociali per il territorio”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria.

Il quale aggiunge: “L’ex sede municipale infatti sarà ora adibita a Casa della Salute, con ambulatori, un consultorio familiare e un ambulatorio pediatrico, di cui fino ad oggi il Municipio ha dovuto fare a meno.

Complimenti – conclude Scurria – al presidente del Municipio VI, Nicola Franco, alla sua amministrazione e alle forze di polizia, per il lavoro svolto e per aver dato una risposta concreta al territorio e ai suoi cittadini”.



