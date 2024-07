Servizi educativi 0-3, iscrizioni fuori termine

Sono aperte le iscrizioni fuori termine ai Servizi educativi 0-3 di Roma Capitale per l’anno educativo 2024/2025.

L’istanza non si presenta online, va compilato uno specifico modulo da trasmettere agli Uffici Municipali. Per conoscere i posti disponibili all’interno delle strutture educative contattare l’ufficio competente del Municipio di interesse.

Possono presentare domanda fuori termine coloro che ricadono in una delle seguenti condizioni:

* non hanno fatto istanza entro la scadenza dell’Avviso pubblico per le iscrizioni ai servizi educativi 0-3 per l’anno educativo 2024/2025

* sono incorsi nella decadenza della domanda già presentata per mancata accettazione

* hanno presentato formale rinuncia al posto

* sono ancora in lista d’attesa (nella domanda fuori termine dovranno indicare servizi e strutture educative diverse da quelle scelte con la richiesta di iscrizione inviata nell’ambito del bando ordinario, che rimane comunque valida).

Diverse le scadenze indicate dal Dipartimento Scuola. Per maggiori informazioni, leggi attentamente l’AVVISO e consulta la pagina dedicata.

