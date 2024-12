Servizi educativi 0-6, istituita commissione distrettuale cittadina

La Giunta di Roma Capitale ha istituito la Commissione distrettuale cittadina per i servizi educativi di Roma Capitale, secondo quanto disposto dalla legge regionale n 7/2020.

La delibera segue l’istituzione dei 15 coordinamenti pedagogici municipali e dà avvio all’organismo che ha il compito di supportare i coordinamenti pedagogici e le politiche capitoline, favorendo la connessione tra le diverse azioni territoriali, l’individuazione delle priorità e promuovendo un lavoro omogeneo, efficace e di qualità.

A comporre la Commissione saranno il Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici o propri delegati, i Direttori delle Direzioni Socio-Educative dei 15 Municipi di Roma Capitale o propri delegati, tutti i Coordinatori Pedagogici Territoriali, capofila dei Coordinamenti dei 15 Municipi e un referente dell’USR.

“Diamo attuazione alla legge regionale che prevede l’istituzione di questa Commissione: uno spazio di riflessione pedagogica che riunirà tutti i soggetti chiamati a favorire il raccordo e l’integrazione dei servizi 0-6 sul territorio capitolino e per dare un nuovo e più forte impulso alla costruzione di cultura e buone pratiche per l’infanzia” spiega l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro Claudia Pratelli.

“In questo modo, proprio secondo le intenzioni della legge – precisa ancora Pratelli – si punta ad una maggiore omogeneità e qualità dei servizi all’infanzia e alla promozione di percorsi di continuità fra nido e scuola dell’infanzia”.

