Servizi online di Roma Capitale, accesso con un solo clic

Un solo clic per accedere ai servizi online: è l’ultimo passo compiuto da Roma Capitale per promuovere e favorire l’accesso a tutti i servizi digitali. Nella welcome page del portale istituzionale un bottone punta direttamente ai servizi divisi ed elencati per aree tematiche. Una volta individuato il servizio, è possibile leggere la card dedicata oppure accedere, con un clic diretto sul pulsante rosso, al servizio desiderato, saltando ulteriori passaggi.

“Si tratta di una soluzione user-friendly che punta ad ampliare la platea dei cittadini che fruiscono dei servizi on line. Stiamo rendendo sempre più immediato e intuitivo l’accesso all’informazione sul portale istituzionale. Un’azione che si inserisce nel solco della forte promozione dei servizi digitali che abbiamo potenziato nel periodo del lockdown, con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti dei cittadini attraverso l’erogazione dei servizi in modalità digitale” dichiara la sindaca Virginia Raggi.

Grazie alla modalità one clic il cittadino viene indirizzato direttamente alla pagina desiderata bypassando, di fatto, una serie di informazioni e passaggi superflui.

La nuova sezione è raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.roma.it/web/it/servizi.page?tipo=onl