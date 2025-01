Servizio Civile universale, online bando 2025-2026

Servizio civile universale: c’è tempo fino al 18 febbraio per partecipare.

Il bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero è infatti pubblicato sul sito di Roma Capitale e sul sito dedicato .

I progetti previsti da Roma Capitale per l’annualità 2025/2026 sono 15, suddivisi in diversi programmi, per un impiego complessivo di 167 giovani e riguardano i settori della Sovrintendenza Capitolina, dell’Istituzione Biblioteche e del Sociale.

Sono invitati a partecipare i ragazzi che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno ancora superato il ventottesimo anno alla data di presentazione della domanda.

“Con i progetti del Servizio Civile, la nostra città intende accogliere i giovani e offrire loro un’opportunità di arricchimento e di crescita; – dichiara Lorenzo Marinone, incaricato del Sindaco per le Politiche Giovanili – è un’occasione importante per contribuire a rendere la nostra città un luogo più accogliente, più inclusivo e più moderno in questo anno straordinario del Giubileo; lavoreremo insieme per il bene comune, valorizzando il talento e la passione di ciascuno.”

Come partecipare

L’impegno sarà di 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali ed un rimborso di € 507,30 mensili.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , e accessibile tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID di livello di sicurezza 2.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 18 febbraio 2025. L’Ufficio del Servizio Civile di Roma Capitale è disponibile ad offrire una consulenza di orientamento in relazione alla scelta del progetto.

Per accedere alla consulenza occorre inviare una mail all’indirizzo serviziocivile@comune.roma.it.

Qui tutti i progetti con il numero di volontari da coinvolgere, progetto per progetto.

