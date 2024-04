Sfalci Scuole, Torquati: “Al via oggi interventi sul verde affidati a Risorse per Roma”

“Con il sopralluogo di questa mattina con la dirigenza di Risorse per Roma, sono stati avviati i nuovi interventi di sfalcio del verde orizzontale nelle scuole del Municipio XV, dopo l’approvazione in aula della settimana scorsa della delibera di Giunta sugli indirizzi gestionali per l’affidamento del servizio alla municipalizzata.

Oggi, i primi quattro interventi nei giardini delle scuole Colli d’Oro e Il Trenino di Labaro, Trilli di Grottarossa e Mago di Oz a La Storta. Nei prossimi giorni si procederà con le urgenze segnalate al Municipio per poi proseguire con una programmazione strutturata organizzata da Risorse per Roma e concordata con l’Assessore Marcello Ribera e l’Ufficio Tecnico del Municipio XV.

L’affidamento del servizio a Risorse per Roma garantirà alla nostra amministrazione un considerevole aumento degli interventi per ogni scuola – circa 8 passaggi per plesso contro i 3 – 4 attuali – e una notevole riduzione dei costi, con un residuo di circa 100.000 euro che saranno reinvestiti sempre nelle scuole per le potature delle alberature.

Voglio di nuovo ringraziare il nostro Ufficio Tecnico per aver accolto questa sfida, percorrendo una pratica amministrativa innovativa per i territori e per la qualità del lavoro con cui ha affrontato questa sperimentazione, e il Consiglio Municipale con la Presidente di Commissione, Egle Cava, per aver votato la delibera proposta dalla Giunta”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

