Shopping da incubo in via dei Condotti: turisti coreani scippati nel centro storico, due donne incastrate dai vigili

Passeggiavano tra le vetrine dell’alta moda nel cuore del Tridente, quando sono finiti nel mirino delle borseggiatrici che stringono d’assedio il centro storico.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16:00, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bloccato e denunciato due cittadine di nazionalità romena di 25 e 22 anni, colte in flagrante subito dopo aver derubato una coppia di turisti stranieri in via dei Condotti.

Il blitz dei caschi bianchi è scattato grazie alla reazione dei due visitatori, una cittadina coreana di 31 anni e suo marito.

Accortasi che la cerniera della borsa era stata aperta e che il portafoglio era sparito, la donna ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di una pattuglia del I Gruppo Centro Storico, impegnata nei quotidiani servizi di vigilanza anti-borseggio nelle aree a maggiore afflusso turistico della Capitale.

L’inseguimento a piedi tra la folla e il fermo

Gli agenti hanno raccolto al volo le descrizioni somatiche e dell’abbigliamento delle due sospettate, fornite a caldo dai turisti, e si sono messi immediatamente alla caccia delle fuggitive tra la folla che affollava la via dello shopping.

L’inseguimento è durato pochissimi istanti: i vigili urbani sono riusciti a individuare e sbarrare la strada alle due ragazze a breve distanza, bloccandole prima che potessero disperdersi verso piazza di Spagna o confondersi tra le vie adiacenti.

Accompagnate presso gli uffici del comando di via della Greca, le due giovani sono state sottoposte alle procedure di identificazione e ai rilievi fotodattiloscopici di rito.

La refurtiva recuperata e la denuncia

Il bottino ritrovato: Nel corso delle perquisizioni, le due ventenni sono state trovate ancora in possesso del portafoglio della trentunenne coreana, contenente denaro in contanti, carte di credito e documenti personali, di cui avevano tentato di disfarsi o nascondere poco prima del fermo.

Dopo la formalizzazione della denuncia da parte della vittima, visibilmente sollevata per il felice esito della vicenda, la refurtiva è stata interamente riconsegnata alla legittima proprietaria.

Per le due cittadine romene è scattata invece la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di furto aggravato in concorso.

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