Sicurezza a Roma, debutta la nuova Commissione Speciale: Casini presidente, Meleo e Pappatà vice

Un nuovo tavolo istituzionale prova a farsi largo nel dibattito sulla vivibilità della Capitale. Ha mosso ufficialmente i primi passi nella giornata di oggi la Commissione Speciale Sicurezza Urbana, l’organismo di studio e supporto insediatosi al Giulio Cesare con l’obiettivo dichiarato di affiancare la macchina amministrativa di Roma Capitale nel delicato dossier dell’ordine pubblico, promuovendo un raccordo trasversale tra i vari gruppi politici.

Celli: «Roma vuole risposte concreti, non slogan»

A battezzare la seduta d’apertura sono giunte le parole della presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che nel rivolgere l’augurio di rito ai componenti ha tracciato il perimetro d’azione entro cui dovrà muoversi la struttura: un lavoro incentrato sull’esame dei quartieri e sulla vicinanza alle reali criticità della cittadinanza.

«La tutela della sicurezza incide in modo diretto sulla quotidianità dei cittadini e richiede una gestione seria, rigorosa e priva di steccati»

ha rimarcato la presidente dell’aula. Un messaggio condito da un richiamo politico netto al metodo di lavoro:

«Non è un tema che si può trattare attraverso la propaganda o con la demagogia, bensì mostrando senso delle istituzioni, capacità d’analisi e cooperazione strutturale tra tutti gli enti preposti. A Roma servono soluzioni concrete, in grado di legare prevenzione, presidio dei quartieri, coesione sociale e pieno rispetto delle regole».

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