Sicurezza, Colarossi e Montanini (FI): “Dalla Regione oltre 865.000 per il Tiburtino e Ostia”

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“La pubblicazione della graduatoria di Lazio Sentinel 2030, progetto fortemente voluto dall’Assessore regionale alla Sicurezza urbana e alla Polizia Locale, Luisa Regimenti, che ringraziamo per la determinazione e la volontà politica dimostrate, rappresenta una buona notizia per Roma e, in particolare, per i Municipi IV e X, che potranno beneficiare di nuove risorse destinate al rafforzamento della sicurezza urbana attraverso l’impiego di tecnologie innovative e sistemi avanzati di monitoraggio del territorio”.

Lo dichiarano il Vice Segretario romano di Forza Italia, Marco Colarossi, e il Consigliere del Municipio Roma IV, Fabrizio Montanini, commentando la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della graduatoria relativa alla manifestazione di interesse Lazio Sentinel 2030, finanziata nell’ambito del Programma FESR Lazio 2021-2027.

“La Regione Lazio ha scelto di incrementare la dotazione finanziaria del bando da uno a due milioni di euro, consentendo il finanziamento di tutte le proposte risultate ammissibili. A Roma Capitale sono stati assegnati oltre 865 mila euro, risorse che interesseranno il Tiburtino e Osita (Municipio IV e X) e saranno destinate al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, della sensoristica intelligente e delle più moderne tecnologie di analisi dei dati e dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare il presidio del territorio e rafforzare la prevenzione dei fenomeni criminosi. Per quartieri come Colli Aniene, San Basilio, Casal de’ Pazzi, Ponte Mammolo e, più in generale, per tutto il Municipio IV, si tratta di un’opportunità concreta per aumentare gli strumenti a disposizione delle istituzioni nella tutela dei cittadini e delle attività commerciali. La sicurezza si costruisce con investimenti, programmazione e presenza sul territorio, non con gli slogan.” Aggiunge Colarossi ai microfoni di Radio Roma Capitale.

“Come Forza Italia continueremo a lavorare affinché queste risorse vengano impiegate rapidamente e in modo efficace, rispondendo alle esigenze dei territori che da tempo chiedono maggiore attenzione sul fronte della sicurezza urbana. Con Lazio Sentinel 2030 si conferma la politica del Centro destra sui temi della sicurezza delle nostre strade e delle piazze di Roma, dimostrando che è possibile fornire risposte concrete ai cittadini”, concludono Colarossi e Montanini.

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