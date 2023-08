Sicurezza, Regione: “In autunno Forum per semplificazione amministrativa e potenziamento Polizia locale

«Garantire la sicurezza e il decoro dei nostri centri urbani significa lavorare per assicurare una maggiore vivibilità delle nostre città. Anche se alcune tipologie di reati sono in calo, la percezione di insicurezza continua ad essere una delle principali preoccupazioni dei nostri cittadini», dichiara l’assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

«È per tale ragione che in autunno daremo vita a un grande Forum regionale sulla sicurezza urbana. Per l’occasione siederanno attorno a un tavolo Forze dell’ordine, Polizia locale, esponenti del mondo dell’associazionismo e di quello accademico, sindaci ed amministratori locali per affrontare in un’ottica integrata e di ampio respiro il tema con uno sguardo anche alle esperienze europee di maggior successo», aggiunge l’assessore Regimenti.

«Sarà l’occasione per promuovere l’elaborazione di un punto di vista unitario tra Regione, Province e Comuni e per presentare alcune misure volte a potenziare l’attività della Polizia locale che svolge un ruolo cruciale nel controllo del territorio. La sicurezza urbana è un tema che non si può ricondurre solo alla sfera dell’ordine pubblico ma comprende la riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e il recupero delle aree e dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione dei più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile», spiega l’assessore Regimenti.

«Raccoglieremo le istanze degli attori in campo, a cominciare dai Prefetti delle cinque province del Lazio, dai sindaci e dai comandanti di Polizia locale, per rinnovare i patti per la Sicurezza urbana, strumento prezioso di collaborazione tra Istituzioni. Siamo al lavoro anche per dare vita al tavolo per la realizzazione del Testo unico sulla Sicurezza urbana del Lazio, un provvedimento di semplificazione amministrativa atteso da tempo che aiuterà a superare alcuni limiti che bloccano l’azione degli Enti locali in questo campo», conclude l’assessore Regimenti.