Sicurezza,Bucci (FI): da giunta Gualtieri schiaffo ai cittadini dell’Esquilino

«Dalla Giunta Gualtieri arriva l’ennesimo schiaffo alle legittime esigenze di sicurezza dei residenti dei rioni Castro Pretorio, Esquilino e Monti. L’Assenza dell’Assessore capitolino alla Sicurezza e commercio Monica Lucarelli, dell’Assessore alle Politiche Sociali Barbara Funari e dei rappresentanti del Municipio I alla riunione convocata dai Comitati di Rione rappresenta plasticamente l’immobilismo sul tema della sicurezza di questa Giunta». Lo dichiara Francesco Bucci, Assessore ombra della Giunta romana di Forza Italia.

«Purtroppo, in questo quadrante della Capitale assistiamo quotidianamente a scene di degrado, a furti, rapine, risse e bivacchi di sbandati. L’arrivo della nuova tensostruttura a Termini per i senza fissa dimora rischia di rendere ancora più complessa la situazione. Di fronte a tutto questo, non è accettabile che la Giunta si rifiuti di dialogare con i cittadini. . L’arrivo della nuova tensostruttura a Termini per i senza fissa dimora rischia di rendere ancora più complessa la situazione. Di fronte a tutto questo, non è accettabile che la Giunta si rifiuti di dialogare con i cittadini.

Siamo pronti come Forza Italia a farci carico di questa difficile situazione e a rappresentare ad ogni livello istituzionale queste esigenze. Siamo alla vigilia del Giubileo e non possiamo tollerare che un quadrante storico della Capitale sia ridotto in condizioni drammatiche» conclude.



