Smog oltre i limiti, il Campidoglio valuta nuovi blocchi del traffico

La domenica ecologica avrebbe dovuto regalare a Roma una boccata d’aria pulita. E invece, a conti fatti, l’aria è rimasta pesante come nei giorni peggiori.

Il paradosso arriva dai numeri, quelli delle centraline dell’Arpa Lazio, che proprio nel giorno del blocco del traffico hanno continuato a segnalare valori di polveri sottili oltre i limiti.

Una doccia fredda per il Campidoglio, che aveva deciso di fermare le auto dopo tre giorni consecutivi di smog fuori controllo.

Tra l’8 e il 10 dicembre, infatti, in diversi quartieri della città i livelli di PM10 erano saliti senza sosta, spingendo l’amministrazione ad attivare le misure previste dalle linee guida regionali.

Così è nata la domenica ecologica del 14 dicembre, una sorta di extra rispetto alle cinque già in calendario per l’inverno, con il traffico limitato nella Ztl fascia verde.

Sulla carta, una città più silenziosa e meno inquinata. Nella realtà, tutt’altro. Le centraline di Preneste e Tiburtina, entrambe all’interno della fascia verde, hanno continuato a registrare concentrazioni di PM10 superiori alle soglie consentite, nonostante lo stop alla gran parte dei veicoli. Un risultato che spiazza e che mette in discussione l’efficacia dei blocchi del traffico come arma contro lo smog.

Il messaggio che arriva dai dati è chiaro: fermare le auto per un giorno non basta. E se la situazione dovesse restare critica anche nei prossimi giorni, il Comune potrebbe essere costretto a intervenire di nuovo, arrivando a ipotizzare un ulteriore blocco del traffico, anche più stringente, sempre nella Ztl fascia verde.

Nel frattempo, il Dipartimento Ciclo dei rifiuti, Prevenzione e risanamento dagli inquinanti ha messo nero su bianco il solito appello alla prudenza: usare l’auto privata solo se indispensabile e scegliere, quando possibile, di muoversi a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.