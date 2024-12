Sociale, Gualtieri: “Obiettivo un assistente ogni 4 mila abitanti”

L’obiettivo di Roma Capitale è avere un assistente sociale ogni 4 mila abitanti, un numero superiore di specialisti rispetto a quello stabilito dalla media nazionale di uno ogni 5 mila abitanti.

Lo ha detto il Sindaco, Roberto Gualtieri, in occasione del convegno “Il nuovo Piano sociale. La città si fa comunità” all’Auditorium Antonianum.

“In Italia il parametro è quello di un assistente sociale ogni 5 mila abitanti, ci stiamo avvicinando all’obiettivo nostro che è di uno ogni 4 mila abitanti – ha detto il Sindaco -.

L’obiettivo del piano sociale non è solo quello di programmare assunzioni e stanziamenti di bilancio, ma anche quello di individuare rispetto ai vari filoni delle politiche sociali gli obiettivi per ampliare il welfare cittadino attraverso la co-programmazione e la co-progettazione.

La nostra idea è che le politiche sociali debbano aiutare la città a essere migliore nel suo insieme, è la condizione per il successo anche di altre politiche“.

Poi sull’idea di centralità e integrazione delle politiche sociali in altre politiche Gualtieri ha aggiunto: “Nel lavoro di trasformazione della città abbiamo dedicato ampio spazio alle infrastrutture sociali, come asili nido e luoghi di accoglienza, ma lo stesso spazio lo stiamo dedicando anche alle relazioni di prossimità per l’attivazione di una comunità che renda possibile l’inclusione: così si possono riqualificare, nel senso più profondo del termine, i quartieri e i luoghi della città“.

